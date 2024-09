Nuove misure per la riorganizzazione del settore cimiteriale: estesi i termini per le luci votive e le operazioni straordinarie

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni intende proseguire il suo impegno verso una riorganizzazione concreta e mirata del settore cimiteriale, con l'obiettivo di garantire alla cittadinanza l'accesso completo ai servizi gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, come le luci votive, e assicurare a tutti il diritto a una degna sepoltura presso i cimiteri della Repubblica. Tale riorganizzazione include anche una revisione e un'ottimizzazione degli spazi cimiteriali. A testimonianza di questa volontà, si inseriscono i recenti Decreti che mirano a migliorare la gestione del settore. In particolare, il Decreto relativo alle modalità di pagamento delle luci votive ha esteso il termine per il versamento per quest'anno al 30 novembre, offrendo un periodo aggiuntivo rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre, che rimarrà valida per gli anni successivi. Si ricorda inoltre alla cittadinanza che è possibile generare e stampare autonomamente l'avviso di pagamento tramite il portale dedicato, al fine di snellire ulteriormente le procedure. Per quanto riguarda le operazioni straordinarie previste dal Decreto Delegato n. 139/2022, la Segreteria ha previsto un'estensione dei termini per l'esecuzione degli interventi volti a liberare spazi cimiteriali. Le concessioni che avrebbero richiesto un intervento nel 2025 saranno ora gestite nel 2030, con un'estensione quinquennale per le altre scadenze. È importante precisare che le concessioni di loculi stipulate presso l'UO Stato Civile a partire dal 2010 prevedono già una scadenza naturale, che obbliga alla liberazione del loculo dopo 40 anni, e per questo non saranno soggette alle operazioni straordinarie. La Segreteria di Stato, in piena collaborazione con gli enti competenti, proseguirà con impegno e trasparenza nell'attuazione di queste misure, nell'ottica di assicurare alla cittadinanza servizi sempre più efficienti e adeguati alle esigenze della comunità.