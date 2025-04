"Nuove prospettive per il futuro di San Marino Outlet Experience"

Prosegue il processo avviato a fine 2024, che ha portato il fondo IDEA CCR (Corporate Credit Recovery) II di DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., parte del gruppo DeA Capital S.p.A., ad acquisire l’esposizione di Intesa Sanpaolo che, insieme a BAC è stato il principale istituto bancario coinvolto nel finanziamento, del progetto San Marino Outlet Experience. Il Gruppo DeA Capital S.p.A., controllato da De Agostini S.p.A., opera, tra l’altro, nella promozione, gestione e sviluppo di patrimoni immobiliari e fondi di investimento mobiliari e di private equity, con un AUM di 28,0 miliardi di euro e un'ampia gamma di prodotti e servizi per investitori professionali. L’ingresso in questo contesto di Dea Capital apre nuove prospettive per lo sviluppo di San Marino Outlet Experience. Un term sheet è stato definito tra la Società, i Soci ed il Fondo e sono attualmente in corso di stesura i testi contrattuali (oltre alle normali attività di due diligence), che dovranno essere approvati dagli organi deliberativi prima della firma definitiva. L’iter in corso ha richiesto una proroga tecnica di alcuni mesi per l’uscita dalla moratoria di The Market PropCo Srl, proprietaria di San Marino Outlet Experience. La moratoria è attiva da giugno 2024 ed ha consentito di proseguire la fase di negoziazione con gli istituti bancari per garantire continuità allo sviluppo del Centro. “Il dialogo con DeA Capital – commenta l’Amministratore Delegato di The Market PropCo Srl, Roberto Berardi –, ha portato una convergenza di obbiettivi. Il fondo, in collaborazione con BAC ed i Soci, offrirà maggiore solidità e supporto allo sviluppo del nostro Centro, grazie anche alla sua esperienza nel settore. I passaggi sono stati condivisi anche con i fornitori, con i quali è già stato avviato un confronto per definire le scadenze di pagamento per il rimborso dei debiti pregressi”. Nel frattempo, San Marino Outlet Experience continua a registrare una crescita positiva, con nuove aperture che hanno portato a 50 il numero totale di punti vendita presenti. Il fatturato del 2024 ha registrato un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Inoltre, negli ultimi mesi sono state avviate collaborazioni strategiche per lo sviluppo del centro, con ulteriori iniziative che altre saranno presentate nelle prossime settimane.

C.s. San Marino Outlet Experience