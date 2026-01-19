Nuove prospettive per l’attrattività del Paese: San Marino a colloquio con i vertici mondiali del turismo

L'agenda internazionale della Segreteria di Stato per il Turismo si apre con un appuntamento di rilievo istituzionale a Madrid, segnando una tappa fondamentale nel consolidamento dei rapporti con UN Tourism. Mercoledì 21 gennaio, la delegazione sammarinese sarà tra le prime realtà statali a confrontarsi ufficialmente con Shaika Nasser Al Nowais, che dal primo gennaio ha assunto la guida dell'agenzia delle Nazioni Unite dedicata al comparto turistico. Il fulcro del bilaterale risiede nella sottoscrizione dell'accordo relativo alle “San Marino Tourism investments guidelines”. Il documento strategico, elaborato con il supporto tecnico diretto degli esperti dell'organizzazione mondiale, mira a definire un quadro metodologico e operativo per intercettare flussi di capitale nel settore. L'iniziativa si rivolge a una platea eterogenea di investitori, dai partner istituzionali ai grandi attori del comparto privato, con l'obiettivo di potenziare l'offerta ricettiva e infrastrutturale della Repubblica attraverso standard di sostenibilità e innovazione condivisi a livello globale. Alla riunione parteciperanno figure apicali dell'organizzazione, tra cui il Direttore Generale Natalya Bayona e il Direttore per la Regione Europa Cordula Wohlmuther. La delegazione sammarinese, guidata dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, vedrà la presenza del Segretario Particolare Alan Gasperoni e del Direttore di Dipartimento Filippo Francini. “La collaborazione con UN Tourism – dichiara il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati – rappresenta un pilastro della nostra strategia di posizionamento internazionale. Essere ricevuti dalla nuova Segretaria Generale all'esordio del suo mandato testimonia la credibilità che la nostra Repubblica ha saputo costruire in questi anni. Con la firma delle linee guida sugli investimenti, dotiamo il Paese di uno strumento tecnico d'eccellenza, capace di dialogare con i mercati esteri e di garantire certezze a chi guarda a San Marino come a una destinazione sicura e futuribile”. L'impegno madrileno proseguirà con l'inaugurazione dello spazio espositivo della Repubblica presso Fitur, rassegna leader per l'industria dei viaggi in Europa. In tale contesto, sono previsti colloqui mirati con i vertici delle istituzioni italiane per coordinare le politiche di promozione territoriale in area adriatica. Il programma istituzionale culminerà mercoledì mattina con il ricevimento ufficiale dei Ministri del Turismo da parte di Sua Maestà il Re di Spagna, momento che riafferma l'importanza del dialogo diplomatico quale volano per la crescita economica.

