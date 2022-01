Nuove regole e maggiori posti disponibili per effettuare i tamponi antigenici nelle farmacie ISS

A partire da lunedì 10 gennaio compreso, entreranno in vigore le nuove modalità di prenotazione dei tamponi nelle farmacie ISS.

Per l’esecuzione del tampone rapido antigenico non sarà più necessario utilizzare il sistema di prenotazione tramite BookPA, ma si potrà prenotare direttamente dal sito dell’ISS (www.iss.sm) entrando nella sezione “Servizi on-line”.

Due le farmacie al momento abilitate, quella di Città e quella di Gualdicciolo, nelle quali è stata anche ampliata la disponibilità di posti a disposizione per effettuare i tamponi. È inoltre in fase di completamento, anche il punto tamponi allestito al piano -3 del Centro Commerciale Azzurro a Serravalle, che entrerà presto nel circuito di quelli prenotabili on-line.

I tamponi hanno un costo di 10 euro e il risultato consentirà di generare il QR code ai fini del Certificato Digitale Covid (green pass).

Da metà ottobre al 31 dicembre 2021, sono stati 3.458 i tamponi effettuati nelle farmacie ISS, che hanno consentito di verificare ben 56 casi di positività, di cui 6 a novembre e 50 a dicembre.











Comunicato stampa

ISS