Nuove telefonate fraudolente, Associazione Sportello Consumatori invita i cittadini a non farsi ingannare.

Ci sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni utenti residenti a San Marino di telefonate da parte di persone che si spacciano per operatori di compagnie telefoniche. A quanto ci viene riferito, in alcuni casi chiamano in modo ripetuto, sostenendo che è subentrata una modifica legislativa e che l'utente di telefonia e servizi internet deve fare alcune operazioni, altrimenti verranno interrotti tali servizi. Tali telefonate sono fraudolente; una compagnia telefonica interpellata ci ha confermato che non è subentrata nessuna modifica legislativa a riguardo. In caso di dubbi o eventuali disservizi che si dovessero verificare, invitiamo gli utenti chiamare il vero gestore telefonico o provider internet. Evidentemente è un modo per estorcere dati sensibili sui metodi di pagamento (carte di credito, bancomat, conti corrente, ecc.) Pertanto, consigliamo a tutti i cittadini di non dare nessun credito a tali falsi operatori e di concludere subito tali telefonate.

c.s. Associazione Sportello Consumatori

