Nuovi arrivi in Biblioteca di Stato.

Ad accompagnare le nostre estati non c’è solo profumo di mare e profumo di sale ma anche profumo di libri nuovi e in Biblioteca di Stato ne sono arrivati tantissimi. Tra saggi, romanzi gialli, d’avventura, sentimentali, biografici e storici avrete l’imbarazzo della scelta!



Sono tutte pubblicazioni disponibili al prestito, quindi, se avete voglia di novità, correte in Biblioteca. Ogni libro sta solo aspettando il suo lettore.



Sai come funzionano i prestiti in Biblioteca?

1. Vieni in Biblioteca di Stato e scegli il libro adatto a te;

2. Chiedi all’operatore del front office di registrare il tuo prestito;

3. Il prestito dura 30 giorni ma se ti serve più tempo puoi richiedere una proroga di altri 30 giorni;

4. E’ tutto gratuito. Serve solo la tessera della Biblioteca, semplicissima da fare e anch’essa gratuita.

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 18.00 (Agosto compreso!). Per info potete telefonare al numero 0549882248 oppure scrivere a bibliotecadistato@pa.sm Biblioteca di Stato, Contrada Omerelli 13, Palazzo Valloni - centro storico di Città

c.s. Biblioteca di Stato

