Nuovi arrivi per gli archivi dell’arte

Due opere del fotografo Conrad Mularoni arricchiscono gli Archivi Sostenibili a Borgo Maggiore Mentre gli Archivi Sostenibili del San Marino Green Festival aprono la stagione di visite dedicate alle scuole e "volano" a Brescia, ospiti ufficiali del comune per il Festival della Pace (Brescia, 12-28 novembre), arrivano le acquisizioni di due opere del fotografo sammarinese Conrad Mularoni, presidente in carica dell’Associazione Sammarinese Foto Amatori (ASFA). Ieri a Borgo Maggiore presso la Casa del Castello, sede della mostra, è avvenuta ufficialmente la consegna delle due suggestive fotografie di grande formato, che hanno come tema la denuncia ambientale. Presenti l’artista Conrad Mularoni e Gabriele Geminiani, ideatore del festival e coordinatore degli Archivi Sostenibili.

