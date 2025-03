Nuovi Corsi di Formazione al Centro Formazione Professionale (2°livello)

Nuovi Corsi di Formazione al Centro Formazione Professionale (2°livello).

Corso di formazione

Responsabile della Piscina

Destinatari: proprietari di piscina e interessati a svolgere la funzione

Pre-iscrizione: tramite IOL (diritto di pratica € 30,00)

Termine pre-iscrizione: 31 marzo 2025

Costo del Corso: € 250,00

Durata del Corso: 16 ore teoriche

Periodo del Corso: dal 3 aprile al 17 aprile

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cfp.sm



Corso di formazione professionale

Addetto al Macello Pubblico (PDR - AUSTEC)

Pre-iscrizione: tramite IOL (diritto di pratica € 30,00)

Termine pre-iscrizione: 3 aprile 2025

Ammissione al Corso: visita obbligatoria al Macello Pubblico lunedì 7 aprile 2025

Costo del Corso: € 240,00 (riduzione del 50% per disoccupati)

Durata del Corso: totale 94 ore (lezioni teorico-pratiche)

Periodo del Corso: dal 9 aprile al 7 maggio 2025

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cfp.sm

Comunicato stampa

CFP

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: