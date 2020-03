Nuovi orari per i bus “Rimini – San Marino”

“Le aziende di trasporto su gomma Bonelli Bus e Fratelli Benedettini SpA, comunicano che, a partire dalla data di lunedì 9 marzo a sabato 14 marzo p.v., la linea internazionale “Rimini – San Marino” adotterà in modo continuativo e quotidiano un nuovo orario con 8 corse quotidiane. Bonelli Bus e Fratelli Benedettini, pur nella straordinarietà dell’attuale situazione sanitaria, ritengono prioritario garantire la continuità di un servizio di collegamento comunque essenziale per gli abitanti delle due città e dei territori di Rimini e della Repubblica di San Marino. Ricordano inoltre come tutti i mezzi siano abitualmente soggetti a quotidiane attività di igienizzazione e pulizia, come previsto dalle norme in vigore e come le aziende seguano tutte le prescrizioni in materia di trasporto pubblico, emesse dalle autorità competenti. Raccomandano a tutti i viaggiatori di seguire costantemente gli aggiornamenti degli enti pubblici in materia di viaggio e prevenzione sanitaria.



