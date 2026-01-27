Nuovi orizzonti per il Fellini: ecco il collegamento diretto Rimini-Chișinău firmato Wizz Air e Airiminum

Nuovi orizzonti per il Fellini: ecco il collegamento diretto Rimini-Chișinău firmato Wizz Air e Airiminum.

La capitale moldava diventa la nuova meta imperdibile del network internazionale romagnolo: una partnership rinnovata che punta a incrementare i flussi turistici e commerciali grazie a tariffe competitive e una frequenza costante.

Wizz Air, compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, espande ulteriormente il proprio raggio d'azione dall'Aeroporto Internazionale di Rimini. Il vettore annuncia oggi l'apertura delle vendite per la tratta Rimini-Chișinău: un collegamento strategico che non solo unisce la Romagna all'Europa Orientale, ma risponde concretamente alla crescente domanda di mobilità tra le due aree.

L’operazione rappresenta un nuovo capitolo nella sinergia con AIRiminum, la società di gestione dello scalo “Federico Fellini”, con un obiettivo condiviso: trasformare l’aeroporto di Rimini in un punto di riferimento per i collegamenti verso tutta Europa. La compagnia sviluppa la propria strategia di espansione puntando su un doppio target: da un lato la domanda dei viaggi VFR, ovvero quelli per visitare amici e parenti, dall’altro il turismo di scoperta, attratto da destinazioni emergenti e ancora poco interessate dai flussi del turismo di massa.

La nuova rotta verrà lanciata il prossimo 9 giugno, con due frequenze settimanali, martedì e sabato, una cadenza ideale per pianificare sia soggiorni di una settimana che brevi fughe per un lungo fine settimana. I biglietti sono già acquistabili sul sito wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 19,99€.

A operare la rotta saranno gli Airbus A321neo, fiori all'occhiello della flotta Wizz Air, e che garantiscono una riduzione del 50% dell'impronta sonora, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo 1.

Se Rimini continua a confermarsi icona dell'accoglienza italiana, capace di offrire un mix impareggiabile di cultura, enogastronomia e vita balneare, la capitale moldava promette di sorprendere i viaggiatori italiani. Chișinău, spesso definita la "Città Bianca" per i suoi edifici in pietra calcarea, è una delle capitali più verdi d'Europa. Cuore pulsante della Moldavia, la città è la porta d'ingresso per un'esperienza enoturistica di livello mondiale: a pochi chilometri dal centro si snodano le leggendarie cantine sotterranee di Cricova e Mileștii Mici, vere e proprie città del vino.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: "Annunciare la rotta Rimini-Chișinău è per noi motivo di grande soddisfazione e testimonia la nostra volontà di ascoltare le esigenze del territorio ed essere sempre più al fianco dei nostri passeggeri romagnoli. Con questo volo non ci limitiamo solo ad annunciare una nuova rotta, ma creiamo un ponte diretto per famiglie, per il business e per i viaggiatori curiosi di scoprire le eccellenze vinicole della Moldavia. Questo nuovo collegamento si aggiunge al recente lancio della rotta verso Varsavia Modlin, segnando un ulteriore passo avanti nel potenziamento della nostra offerta dalla Romagna verso l'Europa dell'Est. La partnership con AIRiminum si dimostra ancora una volta vincente: insieme stiamo costruendo un network che valorizza la posizione strategica del 'Federico Fellini', offrendo ai nostri passeggeri italiani opzioni di viaggio sempre più variegate, sostenibili ed economicamente accessibili. Let’s WIZZ, Rimini!"

Leonardo Corbucci, amministratore delegato Airiminum: “Con l’apertura del collegamento Rimini–Chișinău, Wizz Air rafforza in modo concreto un percorso che per noi ha un valore che va oltre la singola rotta: una partnership che si prospetta sempre più dinamica e, soprattutto, più strutturata nel tempo (Chisinau si va ad aggiungere alle altre rotte di Wizz Air: Tirana, Budapest, Katowice, Sofia, Varsavia). Ringrazio Wizz Air per il segnale molto chiaro che sta mandando all’aeroporto e al territorio: la volontà di investire su Rimini e di accompagnarne la crescita. Siamo certi che questo contributo sarà rilevante dentro l’ambizioso piano di sviluppo che AIRiminum sta lanciando. Il 2026 sarà un anno game changer: cominceranno a vedersi con maggiore nitidezza i contorni strategici del progetto – la crescita dei volumi, l’evoluzione infrastrutturale e il rafforzamento societario. In questo quadro, Wizz Air è un partner chiave per costruire una traiettoria di sviluppo solida e credibile.”

Con 268 rotte attive nella stagione invernale 2025 e quasi 10 milioni di posti in vendita, Wizz Air prosegue nel consolidamento della sua leadership in Italia, dove la compagnia si conferma terzo vettore per quota di mercato. La compagnia oggi opera verso oltre 30 Paesi, servendo 26 aeroporti italiani, di cui 5 basi – Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia – con una flotta di 30 aeromobili basati sul territorio nazionale. L’eccellenza operativa è confermata da un tasso di completamento del 99,8%.

RIMINI – CHISINAU Martedì e Sabato 19,99€ 9 Giugno 2026

