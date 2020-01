Nuovi presidi per il 118. Li dona il signor Emanuele Lugaresi storico sostenitore della Pediatria

Nuovi presidi per il 118. Li dona il signor Emanuele Lugaresi storico sostenitore della Pediatria.

Nuovo bel gesto di generosità e solidarietà a favore dell’ospedale Bufalini da parte del Signor Emanuele Lugaresi, storico donatore della Pediatria, che ha devoluto al servizio emergenza urgenza 118 di Cesena ventiquattro presidi del valore complessivo di 1200 euro. Si tratta nello specifico di 12 custodie a tracolla, per il trasporto in sicurezza delle bombole di ossigeno, che consentono agli operatori durante lo spostamento di svolgere in contemporanea altre funzioni e di 12 zaini impermeabili destinati a contenere presidi e farmaci per le emergenze nei pazienti pediatrici. L’Azienda USL e tutto il personale del 118 esprimono un sentito ringraziamento al Signor Lugaresi per la donazione di queste nuove attrezzature molto utili agli operatori sanitari durante lo svolgimento della loro attività quotidiana.



