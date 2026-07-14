Nuovi servizi IOL disponibili presso gli Uffici Postali di Poste San Marino

Nuovi servizi IOL disponibili presso gli Uffici Postali di Poste San Marino.

Si amplia l’offerta dei certificati richiedibili presso gli sportelli di Poste San Marino grazie all’estensione del servizio Istanze On Line (IOL). Da questa settimana, presso tutti gli Uffici Postali della Repubblica, sarà infatti possibile richiedere anche i certificati rilasciati dall’Ufficio di Stato Civile. L’iniziativa persegue l’obiettivo e la volontà di Poste San Marino, di rendere i servizi della Pubblica Amministrazione sempre più accessibili e vicini ai cittadini, mettendo a disposizione punti di accesso distribuiti su tutto il territorio e semplificando le modalità di richiesta dei documenti. I cittadini potranno rivolgersi a qualsiasi Ufficio Postale di Poste San Marino per richiedere i certificati che, fino ad ora, erano rilasciati esclusivamente dall’Ufficio di Stato Civile. Per i cittadini maggiorenni sarà possibile richiedere certificati di anagrafe relativi a: nascita, morte, matrimonio, unione civile, esistenza in vita, cittadinanza (anche con causale), residenza, stato di famiglia, stato libero e vedovanza. Per i cittadini minorenni potranno essere richiesti i certificati di nascita, cittadinanza, cittadinanza con causale, residenza e residenza con cittadinanza. Gli operatori di sportello provvederanno a inoltrare la richiesta attraverso il portale IOL e il certificato sarà successivamente inviato all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente, oppure potrà essere stampato direttamente presso gli Uffici Postali. I nuovi certificati richiedibili si aggiungono a quelli già disponibili attraverso il servizio IOL. Tra questi rientrano i certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale, tra cui la richiesta di certificato penale, certificato penale generale ad uso privato e ad uso Giustizia, i certificati di carichi pendenti, di capacità civile e dei diritti pubblici. È possibile richiedere inoltre certificati relativi a protesti, privilegi mobiliari e all'inesistenza di procedure concorsuali entrambi richiedibili per persone fisiche. Il servizio consente già di richiedere certificati di vigenza e di vigenza storica rilasciati dall'Ufficio Attività Economiche, attestazioni di autorizzazione ad operare (anche storica) e richiesta di revoca autorizzazione ad operare, rilasciate dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, nonché la dichiarazione dei redditi modello IGR-G, la dichiarazione dei redditi modello IGR-L (comprensiva del modello IGR-G se presente), e la dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie estere (DAPEF), rilasciate dall’Ufficio Tributario. L’implementazione con la richiesta dei certificati rilasciati dallo Stato Civile tramite servizio IOL rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di semplificazione e di ampliamento dei servizi offerti ai cittadini. Poste San Marino conferma così il proprio impegno nel garantire un accesso sempre più semplice ed efficiente ai servizi della Pubblica Amministrazione, valorizzando la rete degli Uffici Postali come punto di riferimento sul territorio.

c.s. Poste di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: