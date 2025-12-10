Nuovi servizi SMaC: presentati li aggiornamenti 2025 e le linee di sviluppo 2026

Si è svolta questa mattina, presso Palazzo Begni, la conferenza stampa organizzata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio alla presenza del Segretario di Stato, On.le Marco Gatti, dell’Ing. Ilaria Venturini per la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e del Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A., Dott. Gian Luca Amici. L’incontro è stato dedicato alla presentazione delle innovazioni introdotte nel corso del 2025 nell’ambito del progetto SMaC e delle attività di sviluppo previste per il 2026, con particolare attenzione al rafforzamento della sicurezza, alla digitalizzazione dei servizi e all’integrazione delle funzionalità destinate a cittadini ed esercenti. Nel corso dell’appuntamento, il Segretario di Stato Gatti, ha illustrato le novità relative al POS SMaC 3.0, che introduce funzioni avanzate per garantire maggiore affidabilità e trasparenza nelle transazioni, annunciando inoltre l’avvio, nel corso del 2026, dei nuovi servizi SMaC dedicati alla gestione dei “fringe benefit” destinati ai lavoratori delle imprese sammarinesi. La DGFP ha presentato gli sviluppi ottenuti grazie all’integrazione della SMaC con i servizi online dell’Amministrazione. Tale collaborazione, avviata nel corso del 2022 con il rilascio delle nuove carte SMaC, è proseguita con l’introduzione di un’autenticazione rafforzata per l’utilizzo dei servizi online del Portale della Pubblica Amministrazione, mediante l’utilizzo della APP SMaC, sulla quale è trasmessa una One Time Password (OTP), necessaria per completare il riconoscimento a due fattori. L’autenticazione rafforzata, tramite l’invio dell’OTP via SMS o con l’APP SMaC, è prevista al fine di garantire un’identificazione “forte” dell’utente per l’accesso a specifici servizi online, in considerazione della natura dei dati e delle informazioni trattate. Tale modalità è già operativa sul portale Istanze On Line – IOL e sul Fascicolo Sanitario Elettronico. È stata introdotta la possibilità di effettuare pagamenti online utilizzando il saldo disponibile sulla carta SMaC. Tale funzionalità è al momento operativa nel servizio “PagoOnline – Pagamento Tributi” e nel portale IOL. Inoltre, i cittadini possono effettuare pagamenti con carta SMaC attraverso i POS fisici installati presso gli sportelli degli uffici pubblici che dispongono di tale sistema attivo. Poste San Marino ha illustrato le novità digitali introdotte nell’applicazione SMaC, tra le quali figura il servizio SMaC Authenticator, sviluppato per consentire un’autenticazione a doppio fattore più efficiente. È stata inoltre presentata la possibilità, per gli utenti, di consultare direttamente dallo smartphone tutti i dati della propria carta — inclusi numero, PAN, PIN e CVV — e di utilizzare l’app SMaC presso gli uffici postali per il pagamento di servizi amministrativi, tributi e utenze. È stata confermata anche la disponibilità della visualizzazione in tempo reale dei movimenti effettuati. Tra gli aggiornamenti annunciati rientra la nuova Sezione Eventi dell’app SMaC, progettata per offrire informazioni su spettacoli, iniziative culturali e promozioni locali, diventando uno strumento di riferimento per la vita sociale del Paese. La sezione costituisce inoltre un’opportunità per gli esercenti, che possono pubblicare le proprie iniziative direttamente sulla piattaforma. È stato infine presentato il nuovo servizio di rilascio della SMaC Card presso gli Uffici Postali a favore degli studenti sammarinesi minori di sedici anni, iniziativa che mira a promuovere l’educazione digitale e finanziaria delle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro è stata presentata anche la nuova campagna di comunicazione dedicata ai servizi SMaC, che sarà diffusa a partire da domani attraverso i principali canali social, San Marino RTV e materiali informativi destinati all’intera popolazione. Durante la conferenza, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, ha sottolineato come l’obiettivo principale delle innovazioni SMaC sia quello di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita dei cittadini, promuovendo uno sviluppo inclusivo e all’avanguardia. "Il lavoro sinergico tra Istituzioni, Poste San Marino S.p.A. e Direzione Generale della Funzione Pubblica testimonia la volontà di investire nella digitalizzazione e nel futuro sostenibile del Paese", ha dichiarato Gatti. I nuovi servizi SMaC confermano l’impegno della Repubblica di San Marino verso la modernizzazione e la semplificazione dei servizi, rendendo i cittadini e le imprese sempre più protagonisti in un sistema integrato, accessibile e sicuro.

c.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio









