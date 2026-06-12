Nuovi siti internet per le Giunte di Castello: un passo avanti nei servizi e nella promozione del territorio

La Segreteria di Stato per il Turismo, con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Informatica, ha realizzato i nuovi siti internet istituzionali delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino. L’indirizzo URL a cui trovare i nuovi siti è nomedelcastello.sm (acquaviva.sm; domagnano.sm, ecc). L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione dei territori per mezzo digitale con l’obiettivo di comunicare i servizi e le iniziative dei Castelli e, contemporaneamente, promuovere le peculiarità locali, i monumenti, le esperienze e le aree verdi. I contenuti di promozione turistica, realizzati dalla Segreteria di Stato, sono gli stessi utilizzati per promuovere i territori nel portale web e nella guida cartacea turistica The Lovely Places (www.thelovelyplaces.com) e sulla rete turistica ScoprItalia (www.scopritalia.eu). I nuovi portali, caratterizzati da una struttura semplice e intuitiva, consentiranno alle Giunte di Castello di promuovere in modo tempestivo informazioni, avvisi e attività, rafforzando il rapporto diretto con la comunità locale e valorizzando l’identità dei singoli Castelli. La Segreteria di Stato esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una proficua collaborazione tra uffici, e ribadisce l’impegno a proseguire nel percorso di innovazione digitale a beneficio del Paese.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







