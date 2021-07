Nuovo accordo d’interscambio di beni con l’Italia che introduce la fatturazione elettronica dal 1 ottobre 2021

Il Dipartimento Finanze e Bilancio con la presente intende richiamare fortemente l’attenzione e sensibilizzare gli operatori economici, le Associazioni di categorie e tutti i soggetti professionali sulla seguenti circostanze riguardanti l’oggetto: - il nuovo accordo d’interscambio di beni con l’Italia, che modifica il precedente accordo del 1993 di cui alla Legge n. 134/1993, sarà operativo ed entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre 2021; - dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 gli operatori economici sammarinesi e gli operatori economici italiani possono emettere (ed altresì ricevere) le fatture in formato elettronico, in luogo di quelle cartacee; - dal 1 luglio 2022, invece, si passerà al regime definitivo, che prevede l’obbligo di emissione o ricezione delle fatture in formato elettronico, in luogo della cartacea, fatte ovviamente salve le deroghe di legge espressamente previste rispettivamente dall’ Italia e da San Marino. Si evidenzia pertanto che già dal 1 ottobre 2021, lato operatore economico sammarinese, vi saranno dei cambiamenti operativi e procedurali come segue: - se un operatore/fornitore italiano opta per l’emissione della fattura in formato elettronico, la modalità di presentazione all’Ufficio Tributario da parte del cessionario sammarinese della predetta fattura E’ ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ FORMATO ELETTRONICO, secondo le modalità e procedure illustrate nei manuali tecnici pubblicati sul sito della Segreteria finanze e bilancio e reperibili al link http://www.finanze.sm/on line/home/aree-tematiche/fatturazione-elettronica.html. Per quanto precede si evidenzia e sottolinea che, il periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, riguarda in sostanza solo l’emissione delle fatture attive verso i cessionari italiani, mentre sul versante degli acquisti dall’Italia, se il fornitore italiano opta per REPUBBLICA DI SAN MARINO Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino T +378 (0549) 882 694 ida.valli@pa.sm F +378 (0549) 882 244 www.finanze.sm DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO l’emissione delle fatture in formato elettronico, le nuove modalità operative di presentazione, di liquidazione dell’imposta sulle importazioni e di lavorazione delle stesse è già operativa dal 1 ottobre 2021 , secondo le modalità illustrate nei su citati manuali tecnici. Stante tutto quanto sopra esposto si raccomanda agli operatori economici di attivarsi prontamente con i propri programmatori o referenti informatici (software house) per porre in essere le necessarie implementazioni ed adeguamenti informatici necessari dal 1 ottobre 2021, in particolare sul versante delle importazioni.



