Nuovo accordo tra Servizio di Protezione Civile e CEMEC per l’erogazione dei corsi per Addetto Primo Soccorso ai dipendenti della Pubblica Amministrazione

Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Servizio Protezione Civile ed Il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi (CEMEC), avviato nel maggio 2024 per la formazione di 1.000 dipendenti della Pubblica Amministrazione in materia di Primo Soccorso, di cui 300 nel primo anno del rapporto (poi incrementati a 360 unità).

L’accordo sottoscritto in data odierna per la formazione di ulteriori 360 dipendenti nell’anno corrente, conferma il programma dei corsi già erogati nel 2024, fornendo competenze indispensabili come la valutazione delle lesioni, la comunicazione d'emergenza e le tecniche salvavita quali la rianimazione cardio-polmonare; il nuovo accordo prevede inoltre un modulo completo di primo soccorso con indicazioni pediatriche, rivolto dipendenti che operano nell’ambito scolastico.

Facendo seguito alla promulgazione del Regolamento 24 giugno 2025 n.7, “Regolamento per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori durante i periodi di caldi estremo – microclima”, nei corsi sarà prevista, in aggiunta, la formazione dei lavoratori per riconoscere i sintomi di colpi di calore, crampi da calore, disidratazione, e sulle corrette modalità di prevenzione e primo intervento, andando a recepire, di fatto, uno dei disposti di cui all’art.3 della norma, relativo agli obblighi del Datore di lavoro.



Nella foto:

Prof. Roberto Mugavero – Presidente CEMEC

Ing. Pietro Falcioni – Capo Protezione Civile

Ing. Eleonora Guidi – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Arch. Laura Parri – Servizio Prevenzione e Protezione



Comunicato stampa

Protezione Civile San Marino

