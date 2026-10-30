Nuovo applicativo per la presentazione delle domande di variazione catastale

Nuovo applicativo per la presentazione delle domande di variazione catastale.

L'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, per il tramite della Direzione Generale della Funzione Pubblica - Comunicazione Interna ed Esterna, comunica che, a partire da martedì 3 novembre 2026 sarà online il nuovo applicativo per la Gestione Richiesta Aggiornamento Catastale (GRAC), all’interno del Portale dei Servizi Online dell’Amministrazione, in sostituzione dei precedenti programmi di Gestione Richieste Aggiornamento Fabbricati (GRAF) e Gestione Richieste Aggiornamento Catasto Terreni (GRAT). GRAC è il nuovo programma che sarà utilizzato per tutte le richieste di aggiornamento Catasto Fabbricati e Catasto Terreni, ed è integrato con la banca dati catastale anagrafica - Sistema Informativo Catastale (SICA) - e con gli altri applicativi dei “Servizi Catastali”. La domanda di variazione in GRAC è presentata dal professionista abilitato e firmata dai titolari dei diritti reali. L’obbligo di denuncia di variazione catastale spetta al titolare dei diritti reali sull’immobile. Nei casi in cui l’immobile sia gravato da usufrutto l’obbligo spetta al nudo proprietario. A supporto dei tecnici abilitati, sono disponibili manuali operativi, video tutorial e la documentazione tecnica da allegare alla domanda, consultabili sul sito www.gov.sm nella sezione Servizi online, Area territorio e ambiente, Applicativo GRAC. Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia al numero 0549 882105 oppure all’indirizzo e-mail info.catasto@pa.sm.

C.s. - Direzione Generale della Funzione Pubblica

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