Nuovo appuntamento per la 'Scuola dei riformisti'.

Giovedì 7 settembre p.v. la Senatrice Stefania Craxi (esponente di Forza Italia e Presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica d’Italia) sarà in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. Al termine degli incontri istituzionali previsti la Senatrice Craxi parteciperà alla conferenza pubblica organizzata dalla “Scuola dei Riformisti” prevista per le ore 17.30 presso la sala conferenze dell’hotel “Titano”. L’obiettivo della Scuola è quello di rafforzare l’identità liberaldemocratica e riformista per creare le fondamenta del buongoverno delle comunità. Puntando sulla formazione, avvalendosi della presenza di esponenti di spicco del panorama politico internazionale ma anche accademici, intellettuali ed esperti di comunicazione. La cittadinanza è invitata.

cs Alleanza Riformista

