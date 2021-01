Nuovo bando del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per i giovani sammarinesi

Nuovo bando del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa per i giovani sammarinesi.

Il Consiglio d'Europa invita un giovane per ogni Stato membro a partecipare in qualità di delegato alle sessioni di lavoro del 23-26 marzo e dal 26-28 ottobre 2021 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali, nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”. Il candidato dovrà sviluppare un progetto locale relativo al proprio Paese sotto l’egida del Congresso. I requisiti indispensabili sono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, la residenza effettiva a San Marino da almeno 5 anni con permanenza in Repubblica durante l’intera durata del progetto, disponibilità a prendere parte ad entrambe le sessioni e competenze linguistiche avanzate in lingua inglese. È possibile presentare la propria candidatura via mail all'indirizzo congress.youth@coe.int, allegando il modulo di partecipazione scaricabile sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm) entro e non oltre il 22 gennaio 2021. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita i giovani sammarinesi a partecipare a quest’interessante iniziativa mirata ad avvicinare le nuove generazioni alla politica e all’attivismo e per dare nuova linfa al dialogo tra i poteri locali e sovranazionali.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



cs

File allegati Il bando

I più letti della settimana: