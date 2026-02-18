Nuovo carico di aiuti in partenza per l’Ucraina: ottava missione di Carità senza Confini

Martedì 10 febbraio è partito da San Marino un grosso camion, di 13 m. di lunghezza, con meta il nord ovest dell’Ucraina. Ancora una volta Carità senza Confini si è fatta promotrice della spedizione di aiuti di varia natura verso questo Paese martoriato ormai da quattro anni di guerra e in questo periodo colpito anche da una stretta feroce del gelo invernale. Da tempo nel magazzeno di Carità senza Confini si andavano accumulando coperte, indumenti e scarpe invernali per uomini donne e bambini, confezioni di cibo in scatola e altri beni; si trattava di poter organizzare questo nuovo viaggio e, quando è arrivato il momento, è bastato far girare la voce perché a queste cose si aggiungessero altri beni utili. Sui trentatré pallet hanno così trovato spazio le vernici offerte dal Colorificio Sammarinese; un generoso carico di indumenti, coperte e pannoloni messi a disposizione dalla Caritas Sammarinese; le calde pantofole da In Blu; le reti e i materassi provenienti dal Centro Vacanze San Marino; i completi impermeabili donati dall’Antincendio Sammarinese; materiali sanitari offerti da Gattei Impianti e SISA; maglie dal magazzino BTL; le sedie a rotelle dismesse dall’Istituto di Sicurezza Sociale; i completi sportivi forniti dalla Federazione Calcio San Marino. Carità senza Confini ringrazia quanti hanno contribuito a realizzare questo ottavo viaggio di solidarietà, esprime gratitudine alla Ditta Ercolani Trasporti che ha offerto la sua assistenza logistica e naturalmente ricorda il grande lavoro di tutte le volontarie e i volontari che si sono occupati di preparare il materiale per la spedizione.

c.s. Carità senza Confini





