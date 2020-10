Nuovo Dpcm, Gianni Indino (Confcommercio Rimini): "Puniti ancora i pubblici esercizi"

Gianni Indino, presidente Confcommercio della provincia di Rimini: “Con il nuovo Dpcm si punisce ancora una volta il settore dei pubblici esercizi. Un provvedimento incomprensibile, che va contro a chi in questi mesi ha fatto di tutto per adeguare l’attività ai protocolli. Per i locali serali sarà un vero colpo di grazia. Un provvedimento scritto male, che impone ai pubblici esercizi la chiusura a mezzanotte, ma non impedisce loro di riaprire a mezzanotte e un minuto: una provocazione, certo, che non escludiamo di mettere in atto”

c.s. Confcommercio Rimini

