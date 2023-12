Nuovo laboratorio analisi inaugurato alla Nuova Ricerca di Rimini Giorgio Celli: “Tecnologia sofisticata e puntualità nei risultati. Il 96% degli esami viene realizzato in sede”

Nuovo laboratorio analisi inaugurato alla Nuova Ricerca di Rimini.

La storia della Nuova Ricerca si avviò proprio con un laboratorio di analisi, oltre 40 anni fa. Poi sono seguite l’apertura di nuovi settori: poliambulatori, sale operatorie, ambulatori di diagnostica, ecc. Per tanti anni Nuova Ricerca è stata identificata come il ‘laboratorio delle analisi’ di Rimini, sempre più apprezzato per qualità, puntualità nella consegna dei risultati, professionalità dei biologi che vi lavorano. Oggi che nuova Ricerca è diventata una clinica, con le sue eccellenze e la complessità delle prestazioni, si scrive un’altra pagina di questa straordinaria avventura con l’inaugurazione del nuovo laboratorio di analisi. “Una peculiarità del nuovo laboratorio – spiega il patron di Nuova Ricerca, Giorgio Celli – è che il 96% degli esami richiesti viene eseguito in sede. Ciò rende Nuova Ricerca unica sul territorio in questa capacità che deriva dalla organizzazione e dalla competenza dei professionisti coinvolti”. Sono intervenuti all’inaugurazione il Vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, le autorità militari e istituzionali del territorio. Nel nuovo laboratorio sono concentrate le tecnologie più sofisticate, le stesse impiegate nel laboratorio centralizzato di Pievesestina, che consentono di rendere disponibili i risultati entro poche ore e direttamente sul fascicolo sanitario.

cs Press Comunicazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: