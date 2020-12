Nuovo logo per Tms, ma siamo sempre noi qui per voi

Telefonia Mobile Sammarinese (TMS) si presenta con una nuova immagine, pur restando fedele alla sua missione: offrire ai cittadini e residenti sammarinesi un servizio di elevata qualità con assistenza personalizzata a prezzi competitivi. Il cambiamento messo in atto dall’Azienda è iniziato già da qualche mese, con la presenza sul mercato di offerte vantaggiose ed in linea con le esigenze espresse e, in modo particolare, con la possibilità di poter portare il proprio numero, privato o aziendale, da un altro operatore a TMS: “la portabilità del numero è una novità assoluta per noi e sta portando ottimi risultati, il che evidenzia il gradimento da parte dei sammarinesi nei confronti dell’Azienda e delle offerte presentate, ciò ci rende particolarmente soddisfatti” – afferma l’Amministratore Delegato di TMS, Dottoressa Angela Giuliodori, che continua – “è difatti fondamentale per noi tornare a servire i sammarinesi che negli anni hanno scelto di andare fuori territorio alla ricerca di offerte più vantaggiose, oggi disponibili anche in Repubblica ma che fino a qualche tempo fa non potevano essere sottoscritte a meno di rinunciare al proprio numero.” Il mercato della telefonia mobile, si sa, è caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che si “rincorrono” con miriadi di offerte sempre più al “ribasso”, e non sempre caratterizzate da qualità ed assistenza adeguate; TMS, per contro, può vantare la presenza di personale qualificato e un servizio di altissimo valore con assistenza personalizzata. Con l’obiettivo di offrire un servizio qualitativo ed in grado di soddisfare ogni necessità, la TMS ha predisposto un portafoglio di offerte competitive e rispondenti alle esigenze di mercato, sia in termini di prezzo sia in termini di prestazioni. Non bisogna infatti dimenticare il valore aggiunto che l’Azienda è in grado di esprimere grazie alla presenza sul territorio e la vicinanza alla clientela: “siamo convinti ora più che mai dell’importanza di esserci e di fare ciascuno la propria parte per il favorire la digitalizzazione del Paese” continua Giuliodori. Il cambiamento è testimoniato anche dalla nuova veste grafica che si è data l’Azienda con un logo rinnovato nel design, pur nel consolidamento della propria identità contraddistinta dai tradizionali colori blu, rosso e bianco. “Abbiamo voluto ridisegnarci proprio per dare il senso di rinnovamento che l’Azienda ha intrapreso e che continuerà nel tempo, per essere sempre in linea e, dove possibile, anticipare le esigenze emergenti, garantendo qualità e competitività al mercato.” Le novità non finiscono qui! Anche questo Natale tante sorprese sotto l’albero di TMS: fino a 100 € di sconto sull’acquisto di un nuovo smartphone (inclusi i dispositivi iPhone serie 12), vantaggiose offerte dedicate sia ai nostri affezionati e fedeli Clienti sia ai nuovi, ed ancora offerte dedicate allo smartwork ed allo smartlearn con possibilità di acquistare, con modalità convenienti, anche un Notebook. TMS ricorda che il negozio è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00 con orario continuato, mentre il venerdì fino alle 16.00. Più agevolmente, potete contattarci via email a info@tms.sm o telefonicamente allo 0549.980222.



