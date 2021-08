Nuovo Ospedale di Stato: la Segreteria alla Sanità ha tenuto un’importante incontro con UNGSII, fondazione senza scopo di lucro che ha come mission l’accelerazione di progetti che aumentino la sostenibilità ambientale

La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale ha incontrato in data 28 luglio il Dottor. Roland Schatz, fondatore e CEO di UNGSII (www.ungsii.org), una fondazione senza scopo di lucro che ha come mission l’accelerazione di progetti che aumentino la sostenibilità ambientale attraverso il reperimento di finanziamenti internazionali destinati alla realizzazione di opere ecosostenibili. Al centro del confronto il progetto del nuovo ospedale di San Marino, che prevederà:

 un’importante riduzione dell’impatto ambientale attraverso un minor consumo del territorio;

 l’ampio utilizzo di pannelli fotovoltaici;

 cappotti di coibentazione che ridurranno sensibilmente la dispersione e quindi i consumi;

 un sistema di recupero delle acque meteoriche.

Nei prossimi giorni verrà inviata alla UNGSII una lettera formale di candidatura del nuovo ospedale quale progetto meritevole di finanziamenti internazionali a favore della riduzione dell’impatto ambientale nell’ottica del recepimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’agenda ONU 2030. In seguito a questa candidatura il progetto verrà promosso in diversi ambiti, in occasione di conferenze internazionali in cui il nostro Paese sarà coinvolto, quali: UNCTAD World Investment Forum (Abu Dhabi), UN Habitat SDG Cities Conference (Shanghai) e COP26 (Glasgow). Inoltre, a seguito del positivo incontro con la Segreteria, la fondazione UNGSII ha espresso la volontà di tenere la conferenza annuale "SDG Champions Conference" a San Marino durante quest'anno, il 22/24 ottobre, in occasione del World UN Day.

c.s. Segreteria di Stato Sanità