Nuovo portale ASE-CC

Nuovo portale ASE-CC.

Presentato alla stampa il nuovo portale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, nel quale sono confluiti sotto il nuovo indirizzo www.camcom.sm sia l'ex www.agency.sm sia l'ex www.guidatitano.com. Il portale segna un tassello nel processo di digitalizzazione dei servizi rivolti alle imprese e ai professionisti interni ed esteri quale Official Business Gate di San Marino rispetto al mondo.

Segretario di Stato per gli Affari Esteri: Luca Beccari “Ritengo che l’aggiornamento di Agenzia – Camera di Commercio rappresenti una fase importante del progressivo allineamento di San Marino agli standard internazionali in termini di servizi alle imprese e di attrazione degli investimenti. Un altro passo utile in termini di competitività della giurisdizione.”

Segretario di Stato per l’Industria: Fabio Righi “Finalmente entriamo in una fase di strutturazione dei servizi camerali e dei servizi di attrazione degli investimenti che ci consentiranno di sviluppare una economia più solida e virtuosa. L’Agenzia – Camera di Commercio si sta strutturando per diventare lo sportello unico per le imprese che imprese e professionisti chiedono per competere sempre più efficacemente a livello internazionale.”

Presidente di ASE-CC: Emanuel Colombini “Accelera la fase di ristrutturazione avviata oltre due anni fa, testimoniata anche dal lavoro svolto nel primo semestre 2022, efficace e di grande supporto a imprenditori e investitori esteri. Novanta contatti qualificati con realtà estere, cinquantadue dei quali passati alle valutazioni preliminari per la costituzione di nuove imprese in territorio sammarinese, una decina di iniziative di formazione rivolte ai commercialisti italiani, interlocutori ideali nelle interazioni fra i tessuti imprenditoriali dei due Paesi.”

Direttore Generale di ASE-CC: Denis Cecchetti “Oggi condividiamo con la comunità sammarinese l’attivazione di un nuovo approccio più strutturato e mirato a supporto delle imprese locali e per l’attrazione di imprese estere nei settori più congruenti con le peculiarità sammarinesi, in un’ottica di sostenibilità e resilienza. Presentiamo il nuovo logo, nuovi contenuti, nuovi servizi per l’internazionalizzazione e nuovi servizi camerali. Una fase importante nella vita dell’Agenzia – Camera di Commercio, una grande opportunità per tutto il Paese.”

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: