Nuovo progetto di monitoraggio della qualità dei servizi della PA per l’anno 2024.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Funzione Pubblica e la Direzione Generale della Funzione Pubblica informano dell’avvio del nuovo sondaggio sul grado di soddisfazione degli utenti riguardo alla qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione. In ragione della pluralità dei bisogni cui l’Amministrazione è chiamata a rispondere e le molteplici prospettive da considerare, l’indagine propone questionari differenziati in base al contesto e al destinatario dei servizi. Nel dettaglio sono proposti:

un questionario di rapida compilazione da poter completare successivamente alla fruizione del servizio presso l’Ufficio;

un questionario più esteso destinato ai cittadini che desiderano portare un loro contributo più approfondito;

un questionario specifico per professionisti ed imprese.

In aggiunta, in considerazione del percorso di progressiva digitalizzazione in cui l’Amministrazione è impegnata, sono proposti: un questionario sui servizi online e un questionario sul portale www.gov.sm. Tutti i questionari sono disponibili e compilabili sul sito www.gov.sm nella sezione La PA risponde, sotto sezione Segnalazioni, suggerimenti e questionario online. Il questionario in forma più breve è compilabile su un tablet posto nei totem localizzati presso le seguenti strutture: Centro Uffici in Via 28 luglio n.1 a Borgo Maggiore, Palazzina Uffici in Via Piana n.42 in Città, Ufficio Politiche Attive del Lavoro e Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. I questionari misurano la qualità di un servizio attraverso la valutazione delle caratteristiche che lo compongono e da cui dipende la capacità di soddisfare pienamente un dato bisogno.

I questionari sono formulati in modo da consentire sia un’analisi strutturata e confrontabile nel tempo delle principali dimensioni della qualità, sia l'individuazione di interventi migliorativi in risposta a eventuali criticità.

“Il cittadino, il professionista e l'impresa assumono un ruolo centrale come protagonisti attivi di questa iniziativa, sia in qualità di fruitori del servizio, sia come fonti preziose di suggerimenti e proposte utili nell’indirizzare e rafforzare i processi di innovazione” – sottolinea il Segretario di Stato Andrea Belluzzi – “Questo progetto è fondamentale per perseguire efficacemente l'obiettivo condiviso del miglioramento dei servizi, stimolando lo sviluppo di un modello di relazione tra Amministrazione e cittadini basato sull'ascolto e la partecipazione attiva, finalizzato a comprendere a fondo i bisogni effettivi dell’utente.” La raccolta dei dati si concluderà nel mese di dicembre, si invita la cittadinanza a partecipare attivamente al progetto, offrendo ogni proprio contributo per il successo dell'iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a paaperta@pa.sm o telefonare al numero 0549- 882837.

