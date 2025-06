Nuovo punto di raccolta occhiali usati Lions

Uno degli obiettivi principali del Lions Clubs International è contribuire concretamente al miglioramento della vista per le persone ipovedenti e offrire sostegno a chi è affetto da cecità. In tutto il mondo, numerosi cani guida appositamente addestrati sono stati donati dai Lions Club a persone non vedenti, rendendo la loro vita quotidiana più autonoma e sicura. Anche il Lions Club San Marino Undistricted ha recentemente preso parte a questa importante missione di solidarietà, contribuendo alla donazione di un cane guida attraverso un service condiviso con altri Lions Club dell’Emilia Romagna. Un'altra attività di grande rilevanza che i Lions Club promuovono a livello globale è la raccolta di occhiali usati, per donarli a chi non ha la possibilità di acquistarne. Il Lions Club San Marino Undistricted, da molti anni impegnato in questo ambito, aveva già installato un punto di raccolta presso il Parco Melvin Jones di Domagnano. Da pochi giorni è stato inaugurato un secondo punto di raccolta, situato ai piedi della scalinata principale di accesso all’Ospedale di Stato. Questo nuovo contenitore rappresenta il completamento di un service promosso da Silvano Di Mario durante la sua presidenza nell’anno sociale 2022-2023. Chiunque potrà ora depositare qui i propri occhiali non più utilizzati, offrendo un gesto concreto di solidarietà verso chi, in molte parti del mondo, non ha accesso a cure o ausili visivi adeguati. Sul contenitore è inoltre presente un QR code che rimanda direttamente al sito della Fondazione Internazionale Lions Clubs, dove è possibile trovare maggiori informazioni sul progetto globale di raccolta e distribuzione degli occhiali. Gli occhiali raccolti, sia in questo nuovo punto che in quello già presente a Domagnano, saranno periodicamente inviati ai centri internazionali Lions specializzati nel riutilizzo e nella redistribuzione. Ad oggi, il Lions Club San Marino Undistricted ha già raccolto diverse centinaia di occhiali, e con l’attivazione del punto presso l’Ospedale di Stato, si prevede di raddoppiare il numero delle persone aiutate. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted, Giovanni Aliotta, esprime profonda gratitudine a Silvano Di Mario e Marino Casagrande, membri del Consiglio Direttivo, per l’impegno dimostrato, e ringrazia sentitamente l’Ing. Emanuele Sarti di AASLP e Luca Terenzi dell’ISS per il prezioso contributo alla realizzazione di questo significativo service.