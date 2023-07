Nuovo round negoziale questa mattina a Bruxelles come da roadmap condivisa con l’Unione Europea tesa alla stipula dell’Accordo di associazione entro fine anno

Proseguono con rinnovato slancio gli incontri negoziali a Bruxelles, al Palazzo Berlaymont, tra Unione Europea e San Marino dopo il colloquio politico della scorsa settimana tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Vice Presidente della Commissione Europea Maros Sefkovic teso a verificare lo stato di avanzamento dei negoziati, perché si concludano entro la fine dell’anno e si proceda con la stipula di un Accordo di associazione. Nel corso della sessione odierna, aperta dai saluti del Segretario Beccari, è stato provvisoriamente chiuso l’Allegato relativo alle comunicazioni elettroniche e ai servizi di telecomunicazione, dopo diversi e intensi anni di negoziati. La discussione è proseguita con il confronto sul tema della libera circolazione dei capitali, nel corso della quale si è registrato un avanzamento delle posizioni, che si concretizzerà in un prossimo scambio per iscritto tra le parti per giungere a settembre alla chiusura provvisoria dell’Allegato XII. In merito al diritto societario, le parti hanno individuato le disposizioni ancora da approfondire; a seguito di opportuna discussione, San Marino invierà per iscritto alcune proposte di adattamento in particolare su due atti residui prima della chiusura provvisoria dell’Allegato XXII. Infine, la Commissione ha preso atto delle osservazioni che per diversi anni San Marino ha presentato in merito al recepimento degli atti in materia di trasporto aereo e ha accolto la proposta di escludere il capitolo che li riguarda dall’Accordo di associazione, mantenendo però la possibilità di stipulare accordi bilaterali con altri paesi. I confronti negoziali riprenderanno in settembre dopo la pausa estiva, con l’impegno di affrontare e chiudere i residui allegati tecnici e di risolvere le questioni politiche più sensibili. ‘Grazie per la vostra disponibilità e per l'organizzazione dell’incontro della scorsa settimana che abbiamo registrato come molto produttivo per il prosieguo dei lavori del nostro negoziato’, è intervenuto Beccari prima dell’avvio dei lavori. ‘Ogni volta possiamo dire di registrare sempre più progressi e avanzamento che ci fanno pensare potremo arrivare a una posizione condivisa secondo la roadmap che abbiamo immaginato. Ho rappresentato alle istituzioni sammarinesi l’atteggiamento propositivo della Commissione con particolare riferimento alle specificità sammarinesi che ci stanno a cuore e che rappresentano la parte che richiede uno sforzo di adeguamento e adattamento al tenore generale dell’acquis comunitario. Da parte nostra, per quanto di nostra competenza, i lavori continueranno anche nel mese di agosto per arrivare a settembre pronti per l’agenda ambiziosa che ci avete prospettato da qui a fine anno’.

cs SdS Esteri