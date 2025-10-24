Nuovo servizio UNAS-Imprese: calcolo e stima della tua pensione!

Da oggi gli associati UNAS Imprese, familiari e propri dipendenti possono contare su un servizio molto richiesto: il calcolo stimato e il preventivo della propria pensione. Ti sei mai chiesto: “Quando potrò andare in pensione?” “E quanto percepirò?” “Mi conviene anticipare o restare qualche anno in più?” Ora puoi scoprirlo con il supporto del nostro SERVIZIO PATRONATO PENSIONI. Ti aiuteremo a capire quanto maturerai, quali penalizzazioni o incentivi potresti avere, e come funzionano le pensioni in convenzione internazionale (Italia INPS ed ENPAS, Francia, Belgio, Svizzera e altri Stati) viste da San Marino. Sappiamo che le regole cambiano spesso, ma analizzare insieme la tua situazione oggi ti darà una previsione chiara e realistica del domani. Il servizio è disponibile solo su appuntamento. Contatta la Segreteria UNAS per fissare il tuo incontro e ricevere una consulenza personalizzata. UNAS è al tuo fianco, anche nel costruire il tuo futuro con serenità.



c.s. UNAS

