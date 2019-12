Nuovo stabilimento produttivo PromoPharma: "Continuiamo a investire sul territorio di San Marino con azioni concrete"

PromoPharma S.p.A. inaugura il 20 Dicembre 2019, la nuova area produttiva nella Repubblica di San Marino che va a completare la sede storica dove erano ubicati uffici commerciali, logistica e produzione. L’azienda si sviluppa ora su un’area di 3600 mq di cui 550 mq clean room dedicati alla nuova divisione per la produzione, realizzata secondo innovativi standard tecnologici. In occasione di questo importante evento, sono presenti il Segretario di Stato all’Industria Andrea Zafferani, l’ambasciatore d’Italia a San Marino Guido Cerboni, il capitano di Castello di Acquaviva Lucia Tamagnini e altri ospiti del mondo politico e scientifico Filippo Borsani, Presidente del C.d.A. di PromoPharma, ha dichiarato: “siamo contenti di inaugurare questo nuovo stabilimento produttivo, un valore aggiunto in termini di competenze e conoscenze”. Aggiunge, “Le nuove capacità sono complementari al nostro sempre prioritario impegno nella ricerca e nell’innovazione attraverso la sperimentazione, l’investimento e l’inserimento di risorse qualificate.” Lo stabilimento produrrà diverse forme farmaceutiche e introdurrà la produzione in stick pack e pouch richiudibili, per progetti già attivi dal 2020. Il complesso è dotato di camere bianche con controllo di umidità, pressione e temperatura e un grado di sterilità certificato ISO14644-1 classe ISO9. Costruire uno stabilimento produttivo sul territorio sammarinese, testimonia la volontà del gruppo PromoPharma di continuare ad investire nella Repubblica di San Marino. Il nuovo reparto porterà ad un aumento dell’organico di 12 persone tra addetti alla produzione e responsabili. Questo è solo un altro passo nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda: il Sig. Borsani afferma “Il nuovo stabilimento rappresenta un altro traguardo in un piano di crescita a lungo termine. Crediamo nella qualità a 360 gradi e per questo ogni elemento è sempre valutato accuratamente: questa attenzione richiede tempo ed energie, ma la perseveranza, passione e determinazione ci guideranno verso nuovi obiettivi.”

