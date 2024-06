Nuovo Tour Musicale Europeo del Maestro Messieri

Inizia in Repubblica Ceca lunedì 24 giugno il nuovo tour musicale di Massimiliano Messieri. Il Maestro sammarinese è stato invitato a partecipare al Simposio Internazionale sulla musica contemporanea del XXXV Festival Internazionale Forfest di Kromeriz, nel quale presenterà “La musica verticale e la musica orizzontale: divergenze e similitudini tra la musica cinese e la musica europea” e nel pomeriggio il Duo Xiao Dong Wei (erhu, violino cinese) e Yuki Mack (pianoforte) eseguiranno in un loro concerto tra un nutrito programma di musica cinese ed europea anche due prime di Messieri, tra cui “Scents” recentemente pubblicata dalla Universal Edition di Vienna. Giovedì 27 giugno alle 18.30 è a San Marino presso lo Spazio Espositivo della Carlo Biagioli Srl (via XXV marzo 71, Domagnano), il Maestro Messieri col Duo cinese- giapponese-americano Xiao Dong Wei – Yuky Mack presenta lo stesso concerto eseguito in Repubblica Ceca. Venerdì 28 e domenica 30 è a Cesena, prima con una lezione–concerto col Duo Xiao Dong Wei e Yuky Mack al EliseoArtLab (ore 18) poi col concerto “Nuova Musica Italiana” della OYO - Our Youth Orchestra presso la Galleria Pescheria (ore 19) nel quale è eseguita “Liriche Sacre”, partitura questa che permise al Maestro Messieri di vincere nel 2013 un concorso a Miami. Questo nuovo tour musicale si conclude sempre in Repubblica Ceca martedì 2 luglio con la OYO - Our Youth Orchestra che presenta lo stesso programma cesenate al XXXV Festival Internazionale Forfest di Kromeriz. Compositore, direttore d'orchestra e fondatore del MASKFEST – Festival Internazionale di Nuova Musica il Maestro Massimiliano Messieri ha vinto i concorsi internazionali di composizione "2 Agosto" a Bologna nel 1997, "100 note" a New York nel 2006, "CNM" a Miami nel 2013 e "Hot Air Music" a San Francisco nel 2022. Ha tenuto masterclass come direttore d'orchestra a La Sierra University di Riverside in California, alla Illinois State University, e come compositore alla Kennesaw State University di Atlanta, alla Stanford University in California, all'Università di Edimburgo, alla IULM di Milano e al DAMS di Bologna. La sua musica, pubblicata dalla Universal Edition di Vienna, è stata eseguita in sale prestigiose come la Merkin Hall di New York, lo Scriabin Auditorium di Mosca, la HAMU Concert Hall di Praga, la Steinway Concert Hall di Detroit, per citarne solo alcune. Il Maestro Messieri è docente all'Istituto Musicale Sammarinese dal 2002.

