Nuovo video di RETE: l’incompatibilità del Segretario Bevitori

La condizione di incompatibilità in capo al Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, non è una quisquilia. La legge sul Congresso di Stato prevede che chi riveste tale ruolo istituzionale non possa esercitare alcun tipo di carica all’interno di società. Al tempo stesso, la legge societaria prevede un iter e una tempistica ben precisi nei casi in cui vengano a mancare gli amministratori. Il Segretario Bevitori, tentando di giustificare la propria posizione in Consiglio Grande Generale, ha dimostrato di non essere in grado di rispettare né la legge sulle società, né quella sul Congresso di Stato. Un pessimo biglietto da visita per chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica e per chi ha fatto del “cambio di metodo” il proprio vessillo. Le dimissioni dagli incarichi societari rispondono solo a uno degli obblighi previsti dalla Legge: se in seguito non vengono portati a compimento tutti gli atti per sostituire l’Amministratore, il Segretario di Stato continua a rimanere nella condizione di incompatibilità. Appaiono inermi i suoi colleghi di governo, a cui la situazione pare interessare poco. L’incompatibilità prevista dalle norme sul Congresso di Stato non è un capriccio ma un presidio anticorruzione e necessario per evitare conflitti di interesse. Nel video ripercorriamo alcuni passaggi del dibattito avvenuto in Consiglio Grande e Generale il 16 settembre scorso, in un fact checking che non lascia dubbi sulla reale posizione di Bevitori in questa vicenda. Il video è disponibile sui profili social di RETE (Facebook, Instagram, Youtube) e sul sito www.movimentorete.org (menu Chi Siamo/ i nostri video report)

c.s. RETE