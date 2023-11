Nutraceutica, San Marino su Il Sole 24 Ore Il Sole 24Ore torna a parlare dell’economia sammarinese, con un riferimento alla sua attrattività per i fondi di private equity italiani ed esteri

L’ articolo incentrato sul settore nutraceutico, vale a dire integratori alimentati e cosmetici, nasce da uno studio commissionato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio a DELOITTE e ad AIFI (Associazione Italiana di Private Equity, Venture Capital e Private Debt) sugli sviluppi di questo importante cluster sammarinese con uno sguardo al più ampio contesto internazionale e fa seguito al recente evento milanese di presentazione del cluster di imprese e della giurisdizione sammarinese a investitori e imprese del settore organizzato sempre da ASE- CC. Quale strumento di promozione istituzionale, volto a valorizzare le specificità ed accrescere la competitività di San Marino, da tempo ASE-CC ha avviato un lavoro di analisi del suo tessuto imprenditoriale per meglio illustrarne le potenzialità, supportarne la crescita e contribuire a risolvere, laddove presenti, eventuali criticità. Il raccordo creato con i fondi di capitale di rischio e dunque con fonti di finanziamento complementari ai circuiti bancari, rientra ad esempio in quest’ottica di supporto all’imprenditorialità. Se è vero da un lato che è stato proprio grazie alla sua diversificazione che l’economia sammarinese è riuscita a far fronte ai forti shock esterni di questi ultimi anni ed alla drastica ridefinizione del suo assetto e capisaldi, è pur vero che le caratteristiche stesse del Paese e gli sviluppi internazionali rendono imperativo perseguire strategie di sviluppo molto mirate e proattive in un’ottica che pone la giurisdizione sammarinese come complementare e sinergica a quella italiana tali da renderle assieme più competitive e sostenibili a livello internazionale. L’attività di Agenzia – Camera di Commercio, basata su un approccio di costante confronto con tutti gli stakeholder del territorio, ha già portato a segnalare alle Istituzioni esigenze di intervento a tutela di questo importante settore, fonte di occupazione specializzata e di entrate pubbliche, e nelle prossime settimane proseguirà con l’indicazione di alcune priorità nel potenziamento dei servizi alle imprese del settore. L’articolo è disponibile al seguente link https://www.camcom.sm/san-marino-su-il-sole-24-ore/

c.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio

