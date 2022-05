Oan: Ordine avvocati esprime solidarietà per colleghi attaccati dai media

Con sempre maggiore insistenza assistiamo, su alcuni organi di stampa e su siti on-line, all’attacco personale di colleghi per via degli incarichi professionali che assumono e, spostando costantemente in avanti la soglia di tolleranza, alcuni non perdono occasione per aggredire e strumentalizzare l’attività dell’avvocato che, per chi lo avesse dimenticato, è il mezzo principale a favore dei cittadini che hanno guai con la giustizia per esercitare il costituzionale diritto alla difesa. L’attività forense è finita così, anche ultimamente, per essere portata agli onori delle cronache (si fa per dire) con utilizzo di toni scandalistici quando una collega, in udienza e nel libero esercizio delle sue prerogative difensive, ha “osato” chiedere l’applicazione di una norma di legge vigente. Il diritto di critica e di cronaca non può giungere ad offendere la dignità della professione forense finendo per conculcarla, inibirla, o addirittura giungere a descrivere l’avvocato come un prezzolato favoreggiatore. Riteniamo dunque dovere del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Avvocati Notai, esprimere all’unanimità, sostegno e vicinanza a tutti i colleghi che subiscono tali sconsiderati attacchi, affermando senza indugio che l’attacco al singolo professionista verrà ritenuto un attacco all’intera categoria di appartenenza e che l’Ordine, se necessario, si farà portatore di sostegno e tutela della categoria anche in sede giudiziale.

Cs Il Consiglio Direttivo OAN