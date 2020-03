La Direzione Generale della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e i rapporti con le Giunte di Castello, informa che, nella seduta del 18 febbraio u.s., l’On.le Congresso di Stato ha adottato la delibera n.23 che ha per oggetto gli “Obbiettivi generali per la dirigenza pubblica per l’anno 2020. Tali obbiettivi rivestono carattere trasversale e si vanno ad integrare con quelli che ogni singolo dirigente ha contrattualmente per il ruolo che riveste o perché gli sono stati assegnati dai competenti Direttori di Dipartimento e Segretari di Stato. Ai dirigenti del settore pubblico allargato sono stati impartiti compiti nei settori: Informazione all’utenza e pubblicità dei documenti amministrativi; Prevenzione della corruzione; Formazione; Gestione delle risorse umane e finanziarie; Semplificazione dei procedimenti e dei processi; Protezione dei dati personali. Questi settori sono stati oggetto di varie azioni di formazione organizzate da questa Direzione per i Dirigenti nel corso degli ultimi anni e sono quindi sequenziali ad un percorso di istruzione volto a rendere il Settore Pubblico Allargato sempre più vicino alla esigenze dell’utenza e sempre più al passo con la necessaria semplificazione e trasparenza delle procedure, anche attraverso la soppressione di Commissioni e Collegi, con accorpamento di funzioni o con l’assegnazione delle stesse all’Unità Operativa di riferimento. Acquisisce poi importanza particolare l’analisi dei processi al fine di addivenire ed attuare la semplificazione delle procedure, anche attraverso una maggiore collaborazione con il Nucleo per la tenuta del sistema di gestione documentale e del Nucleo per la tenuta del protocollo informatico. Importanza sempre maggiore rivestirà la tutela dei dati dell’utenza, già sicuri oggi, per i quali andrà aggiornata la modulistica in uso e l’elaborato un Registro delle Attività di Trattamento. L’obbiettivo prioritario è quello di una sempre migliore azione del Settore Pubblico Allargato, in un’opera di progressivo ammodernamento e informatizzazione delle procedure, che vede i Dirigenti protagonisti positivi del percorso. Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).