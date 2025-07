Obbligo dei tappi attaccati alle bottiglie nell'Ue, San Marino: "La transizione ecologica passa anche attraverso le piccole azioni"

Il 3 luglio 2024 ha segnato per l'Unione Europea l'avvio dell'obbligo di commercializzare esclusivamente contenitori per bevande in plastica dotati di tappo progettato per rimanere attaccato. Il cosiddetto tappo solidale, ideato per prevenire la sua dispersione nell'ambiente, assicura che i consumatori lo smaltiscano unitamente alla bottiglia.

In occasione delle iniziative che in questo periodo focalizzano l'attenzione sull'importanza della raccolta e il riciclo della plastica, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, unitamente alla Segreteria di Stato per il Lavoro, intendono richiamare l'attenzione sull'importanza di un gesto semplice, ma profondamente significativo, per la tutela del nostro ambiente. La sfida dell'inquinamento da plastica rappresenta una delle problematiche ambientali più pressanti a livello globale.

Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica si riversano nei nostri mari e oceani, compromettendo gravemente gli ecosistemi marini e la biodiversità. È un dato allarmante che solo una minima percentuale di prodotti plastici venga effettivamente riciclata, evidenziando una disconnessione tra la produzione e la gestione del fine vita di questi materiali. I tappi in plastica HDPE (identificabili dalle diciture PE o PE-HD) sono materiali preziosi e altamente riciclabili. Il loro recupero e riciclo sono fondamentali per ridurre la dipendenza dal petrolio vergine e diminuire l'impronta ecologica dei manufatti plastici.

La Repubblica di San Marino, attraverso l'impegno congiunto delle Segreterie di Stato e la collaborazione con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), è fermamente convinta che la transizione ecologica passi anche attraverso le piccole azioni quotidiane di ogni cittadino. Educare, informare e incoraggiare pratiche virtuose è fondamentale per innescare un cambiamento culturale duraturo.

"La salvaguardia del nostro territorio e dei suoi delicati equilibri ambientali è una priorità irrinunciabile," dichiarano dalle Segreterie di Stato. "Ogni cittadino sammarinese ha un ruolo attivo in questo processo. La corretta gestione dei rifiuti, a partire da un gesto semplice come il conferimento dei tappi di plastica, si traduce in un impatto tangibile sulla qualità del nostro ambiente e sulla protezione della nostra biodiversità, un patrimonio collettivo da preservare con cura."

Si invitano pertanto tutti i sammarinesi e gli operatori a intensificare l'attenzione verso la corretta raccolta differenziata dei coperchi di plastica e di tutti i materiali riciclabili. Ogni gesto consapevole contribuisce a proteggere i nostri ecosistemi e a salvaguardare la flora e la fauna.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente - Segreteria di Stato per il Lavoro