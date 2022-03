SANITÀ SAN MARINO Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per accedere alle strutture dell’ISS

Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per accedere alle strutture dell’ISS.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda che in tutte le strutture dell’ISS, permane l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina FFP2. Tale disposizione, ribadita dalla Direzione Sanitaria ISS, si applica per l’accesso e la permanenza all’interno dell’Ospedale di Stato e in tutte le altre strutture dell’ISS, quali Centri per la Salute e ambulatori periferici, RSA, Farmacie, Centri diurni, Cure Primarie, Dipartimento Prevenzione e ogni altro locale e ufficio dell’Istituto sul territorio sammarinese. L’obbligo di mascherina è necessario per ridurre la possibilità di contagio da virus SARS-CoV-2, a tutela degli operatori in servizio e degli assistiti, soprattutto in presenza di persone anziane o fragili. Resta inoltre fortemente raccomandata la vaccinazione antiCovid con dose di richiamo (booster). Per prenotare è consigliabile utilizzare il servizio on-line oppure contattare il CUP telefonando al numero 0549 994889 da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18.

cs Iss

