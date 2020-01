Occhio alla truffa, c’è il manuale di autodifesa

Occhio alla truffa, c’è il manuale di autodifesa.

Truffe e raggiri, l’ultima frontiera è quella delle finte vincite milionarie. E’ di questi giorni l’allerta lanciato dalla Guardia di Rocca che ha invitato i cittadini a fare attenzione una lettera in arrivo dalla Spagna che parla appunto di una fantomatica lotteria con super premi milionari. Ma la piaga delle truffe a danno di famiglie e pensionati è da tempo che imperversa sul Titano, anche per questo la Federazione Pensionati della CDLS e l’associazione consumatori ASDICO e hanno realizzato “Occhio alla truffa”, un vero e proprio manuale di autodifesa illustrato e di facile lettura. Si tratta di un opuscolo-digitale che diffonde in modo chiaro e diretto una serie di consigli utili per difendersi dalle diverse forme di raggiri e truffe e aiutare così a prevenire questi odiosi fenomeni che, al di là del danno economico, possono portare anche pesanti conseguenze psicologiche, in particolare quando le vittime sono anziani. Il manuale “Occhio alla truffa” è consultabile sul sito o sulla pagina Facebook della Confederazione Democratica. Lo sportello dell’associazione consumatori ASDICO è invece aperto tutti i martedì pomeriggio presso la sede della CDLS al Central Square di Domagnano.



I più letti della settimana: