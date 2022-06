Occupazione abusiva di un hotel in viale Regina Elena: l’intervento del Nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale con l’unità cinofila

Occupazione abusiva di un hotel in viale Regina Elena: l’intervento del Nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale con l’unità cinofila.

Si intensificano i controlli nella zona mare da parte del Nucleo sicurezza urbana, il gruppo della Polizia Locale di Rimini dedicato in particolare al rispetto delle normative in materia di tutela della vivibilità e contrasto al degrado urbano. Nella notte tra martedì e mercoledì, il personale del nucleo supportato dall’unità cinofila composta da Pablo e Bruce, è intervenuto in una struttura alberghiera attualmente in disuso presente in viale Regina Elena. All’interno, gli agenti hanno trovato due uomini di cittadinanza straniera, introdottisi forzando l’ingresso, e che avevano adibito la struttura a loro domicilio. Oltre ad alcuni effetti personali e diverse bottiglie di superalcolici, sono stati rinvenuti materiali riconducibili all’utilizzo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, come un bilancino di precisione e della sostanza per il taglio della droga. Uno dei due uomini è stato inoltre trovato in possesso di una modesta quantità di stupefacente, che gli è valsa una segnalazione alla Prefettura per uso personale. I due cittadini stranieri sono stati denunciati per l’occupazione abusiva dell’immobile. Nell’ambito delle attività dedicate al controllo degli edifici in disuso o abbandonati, il Nucleo è intervenuto qualche giorno fa anche all’ex colonia Enel, provvedendo all’allontanamento delle due persone trovate all’interno e procedendo poi alla chiusura dell’immobile. Il lavoro di controllo ha interessato anche il lungomare: ieri gli agenti hanno provveduto ad allontanare e sanzionare alcune persone che stazionavano nell’area verde a ridosso di piazzale Marvelli.

c.s. Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: