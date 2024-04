CSDL Occupazione, la situazione complessiva è positiva, ma non possiamo dormire sugli allori Dall'analisi dei dati, si deduce che le recenti crisi aziendali, in particolare quella di Alluminio Sammarinese, non sono dovute alla attuale congiuntura economico-occupazionale, ma a scelte imprenditoriali sbagliate. La CSdL pubblicherà nei prossimi gior

Occupazione, la situazione complessiva è positiva, ma non possiamo dormire sugli allori.

La CSdL ha realizzato uno studio approfondito e ricco di dati sulla situazione occupazionale sammarinese, di cui alcune anticipazioni sono state fornite nell'ultima puntata di "CSdL Informa" dal Segretario Confederale William Santi. Uno studio che si avvale di diverse tabelle; alcune vengono pubblicate congiuntamente al presente comunicato, altre nei prossimi giorni e sono riferite al 31 dicembre di ogni anno preso a riferimento. Questa analisi dei dati parte dal 2016, l'anno in cui si è toccato il minimo storico nel numero di occupati dalla crisi economica del 2008 in poi. Dall'anno successivo è iniziata una ripresa costante dei livelli occupazionali, fino ad arrivare, alla fine del 2023, ad una situazione complessivamente positiva. Dal 2016 ad oggi la disoccupazione in senso stretto ha continuato a diminuire costantemente fino ad arrivare al 2,8% a fine 2023, un valore decisamente basso; si tratta di 428 sammarinesi e residenti iscritti alle liste di collocamento, di cui 273 donne e 153 uomini. Ancora una volta, anche all'interno di questo numero così ridotto, si deve rilevare la maggior difficoltà per la forza lavoro femminile nella ricerca di un'occupazione. Un dato importante evidenziato dalla CSdL è il tasso di occupazione, pari al 68,2%, con una differenza tutto sommato ridotta tra uomini e donne. Si tratta della percentuale di lavoratori attivi in rapporto alla popolazione in età da lavoro: viene considerata tale la fascia di età compresa tra 16 e 64 anni. Tuttavia, dai dati non si evince quanti sono studenti, pensionati, invalidi totali, oppure occupati fuori territorio, al fine di tracciare un quadro più preciso rispetto a quante siano le persone non occupate. Sul piano generale, nel ribadire la necessità di correggere ed eliminare ogni distorsione presente e di aumentare l'impegno per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quadro occupazionale va valutato positivamente nel suo complesso. Al contempo, non si può abbassare la guardia; il sistema economico basato sull'economia reale e produttiva, con al centro il comparto manifatturiero, va rafforzato e qualificato ulteriormente, con politiche di sviluppo lungimiranti e destinando gli incentivi ove effettivamente questi producano un ritorno per la collettività. Dall'analisi dei dati occupazionali si evince che le recenti crisi aziendali, in particolare l'Alluminio Sammarinese, non sono da attribuirsi tanto alla attuale congiuntura economica, quanto a scelte imprenditoriali sbagliate. Come prima ricordato, la CSdL pubblicherà nei prossimi giorni nuove tabelle di illustrazione e approfondimento della situazione occupazionale sammarinese.

cs CSdL

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: