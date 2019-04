ODCEC: convegno su servizio recapito elettronico certificato e raccomandata elettronica

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) in collaborazione con la Direzione della Funzione Pubblica nella mattinata di venerdì 26 aprile p.v. dalle ore 09:00 alle ore 12:00, organizza presso la sala Montelupo di Domagnano un convegno dal titolo

SERVIZIO RECAPITO ELETTRONICO CERTIFICATO E RACCOMANDATA ELETTRONICA

Relatore del Convegno sarà l’Ing. Andrea Rebosio (Direttore Pianificazione e Controllo). Il Convegno si prefigge di far conoscere gli adempimenti riferiti all’adozione del servizio di Raccomandata Elettronica quale Servizio di Recapito Certificato ed all’implementazione del Registro Pubblico dei Domicili Digitali, stante la scadenza del 30 aprile p.v. per la registrazione del domicilio digitale da parte degli operatori economici. Il Convegno è aperto a tutti gli interessati, per maggiori informazioni e per iscrizioni rivolgersi all’ODCEC al seguente indirizzo mail: segreteria@odcec.sm.

Comunicato stampa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC)