Odcec, firmato il protocollo d’intesa tra l’Ordine di San Marino e l’Osservatorio Internazionalizzazione delle Imprese

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino comunica che in data 29 marzo 2019 è stato firmato a Roma il protocollo d’intesa tra l’Ordine di San Marino e l’Osservatorio Internazionalizzazione delle Imprese quale unità organizzativa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, presieduta dal dott. Filippo Maria Invitti ed avente quale direttore scientifico il dott. Giovanni Palomba, che sancisce l’inizio di una fattiva collaborazione tra i commercialisti romani e sammarinesi al fine di promuove la diffusione della cultura dell’internazionalizzazione tra i professionisti anche mediante la realizzazione di attività formative specialistiche e la partecipazione a gruppi di studio e tavoli di lavoro congiunti su tematiche di comune interesse. La delegazione dei commercialisti sammarinesi presente a Roma, composta dalla Presidente Manuela Graziani, dalla Vicepresidente Monica Leardini e dal Segretario Daniela Mina, ha immediatamente avuto modo di confrontarsi con i colleghi romani in quanto nella stessa giornata la delegazione sammarinese, unitamente all’Ambasciatore di San Marino in Italia – dott.ssa Daniela Rotondaro – ha partecipato ad un importante Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio (ONAR) e dalla Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma. A tale importante incontro in materia di antiriciclaggio era presente, tra gli altri, anche il Sostituto Procuratore Direzione Antimafia di Roma, dott. Mario Palazzi, protagonista di un coinvolgente intervento dal titolo “Il ruolo del commercialista come presidio di legalità”. Il protocollo d’intesa firmato a Roma fa seguito al più generale protocollo di cooperazione sottoscritto in data 25 febbraio 2015 tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica Italiana e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino e si propone di favorire la collaborazione tra i professionisti per lo sviluppo economico e culturale della Repubblica di San Marino. L’Ordine di San Marino desidera esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio Spa di San Marino per l’importante opera di mediazione compiuta per l’avvio di tale iniziativa e per il ruolo attivo svolto nella promozione dell’internazionalizzazione dell’economia sammarinese.



Comunicato stampa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino