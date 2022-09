ODCEC / Ordine Avvocati e Notai: Scuola di alta formazione sull'antiriciclaggio

Il 16/09 p.v. alle ore 15 presso la sede universitaria dell’Istituto Giuridico – Salita alla Rocca, 44 avrà luogo un Seminario di Studi sul tema dell’antiriciclaggio che sarà tenuto da esponenti dell’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino. L’evento ha suscitato un notevole interesse tanto che ad oggi sono state raccolte oltre 200 iscrizioni per la partecipazione allo stesso.

L’evento è organizzato dall'Istituto Giuridico Sammarinese in collaborazione e dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati e Notai e rappresenta la conclusione della VI edizione della Scuola per le Professioni Giuridiche ed Economiche (A.A. 2021-2022) che, in special modo nella parte seminariale, funge da formazione continua e aggiornamento per le categorie professionali sia pubbliche che private.

La Scuola, in questa edizione ha ospitato momenti di riflessione di grande rilievo: “La Green-Criminology”, “La Riforma della Giustizia”, “La Stagione delle Riforme”, “Pena detentiva e misure alternative”, “La fatturazione elettronica e il decreto interscambio fra Italia e San Marino”, “La contabilità delle imprese”, “Le regole del lavoro tra UE e altri piccoli stati” ospitando oltre 800 utenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Ordine Avvocati e Notai