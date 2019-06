ODCEC: pdl salva-banche

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili apprende dalla stampa che nella giornata di mercoledì 05 giugno u.s. un progetto di legge, il c.d. salva-banche, è stato oggetto di un confronto serrato, articolo per articolo, dai Segretari di Stato Zanotti e Guidi, congiuntamente ad esponenti di maggioranza ed opposizione, sindacati, Anis e Abs presso Palazzo Begni. L’Ordine dei Commercialisti esprime pertanto il proprio disappunto e rammarico per il mancato coinvolgimento dei professionisti sammarinesi al tavolo di confronto riferito a tal progetto di legge e dunque non aver avuto pari opportunità di contribuire all’approntamento di un testo normativo che rientra nelle proprie competenze tecnico-professionali, dimostrando così, tra l’altro, il mancato riconoscimento del ruolo economico e sociale dei professionisti alla vita del Paese.

Comunicato stampa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili