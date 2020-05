Odcec ricorda Gianfranco Terenzi

Odcec ricorda Gianfranco Terenzi.

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai”. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, in questo momento di grande dolore per la famiglia, desidera ricordare l’entusiasmo e la passione che hanno costantemente animato l’impegno politico e lo spirito imprenditoriale del dott. Gianfranco Terenzi e che rappresentano un prezioso valore di stimolo e guida per l’intera Comunità Sammarinese.

c.s. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

I più letti della settimana: