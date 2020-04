OffertOne Delivery, il primo sistema online di consegne a domicilio

E’ online OffertOne Delivery, il primo sistema per l’ordine e la consegna a domicilio di cibo e beni all’interno della Repubblica di San Marino. OffertOne Delivery è un sistema integrato sviluppato in tempi record da Francesco Chiarelli e Matteo Peverani per far fronte alla richiesta delle attività commerciali colpite dall’emergenza coronavirus e che, è bene specificarlo, potranno beneficiarne gratuitamente. L’obiettivo è chiaro: offrire a negozi e ristoranti di San Marino uno strumento sicuro ed automatizzato, in linea con i Decreti che regolano i servizi a domicilio, che organizzi per loro nella maniera più semplice possibile pagamenti e SMAC, comunicazioni, gestione del catalogo (o del menù in caso di attività di ristorazione) e organizzazione di orari di consegna e autisti. OffertOne Delivery nasce dall’esperienza del progetto OffertOne e da una base di oltre 10 anni di esperienza con diecimila clienti. Numeri importanti per chi sceglie di affidarsi a questo sistema, numeri che sono sinonimo di garanzia e affidabilità e che assicurano anche un’impareggiabile attività iniziale di marketing a favore degli esercenti che possono così tornare a lavorare dopo un lungo periodo di chiusura. OffertOne Delivery è innovazione, comodità, guadagno, ottimizzazione, marketing e visibilità per le attività sammarinesi. Anche per i clienti sarà tutto molto semplice: dal proprio smartphone o attraverso il sito web, dovranno solamente scegliere, dall’elenco delle attività disponibili, un prodotto, inserire l’indirizzo di casa (ma l’App è dotata anche di geolocalizzazione), orario di consegna e il metodo di pagamento aspettando e visualizzando comodamente l’arrivo del loro ordine. L’App è compatibile con i sistemi Apple e Andoid, ed è semplice, sicura, efficace ed intuitiva sia lato cliente, sia lato esercente. Da oggi il sistema è a disposizione, gratuitamente, delle attività sammarinesi. Chi saprà adattarsi ai grandi cambiamenti cui il mondo del commercio è chiamato, supererà la crisi prima di altri.

Come diventare un esercente OffertOne Delivery sfruttandone le grandi opportunità? E’ sufficiente contattare il numero telefonico 335 8392987 oppure andare su www.offertonedelivery.com/sign-up-business.



Come diventare cliente OffertOne Delivery? Scaricando l’app da dispositivo mobile o tablet oppure andando sul sito www.offertonedelivery.com.

c.s. OffertOne