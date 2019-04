Officina delle Idee: protagonisti Osla e Sindacato

Un’altra serata molto “giusta” e partecipata quella di ieri sera in Officina di Idee, presso il Coworking San Marino (luogo in cui tante menti e tante idee si muovono) dal titolo: “Più senso di Paese..più San Marino”. Gli ospiti intervenuti (Monica Bollini OSLA e Gianluca Montanari Cdls), hanno fatto sentire forte la propria voce ma soprattutto le loro opinioni che dovrebbero essere tradotte in idee quanto prima. Confermata anche da parte loro una considerevole preoccupazione sui momenti che sta vivendo il Paese e di come si stanno affrontando da un punto di vista istituzionale ed economico. Molti i temi trattati quali: soprattutto il necessario Cambio di Paradigma mentale e culturale poi il Negoziato con l’ Unione Europea, Riforme, PA e tanto altro ancora; una “passeggiata onesta” dentro al Nostro Paese che i relatori ed i cittadini presenti hanno voluto dedicare ai loro ragionamenti. Sulla base di questo i fondatori di Officina di Idee commentano: “in maniera molto positiva apprezziamo la partecipazione dei cittadini che sempre di più riconoscono sia necessario confrontarsi apertamente ed in maniera virale; cambio di Paradigma mentale; questo sta avvenendo proprio con Officina di Idee e per questo proseguiremo con tanto entusiasmo”. Ci rivedremo molto presto con le altre categorie in questo “dialogo con il Paese” e con chi lo rappresenta a tutti i livelli ed in tutti i settori. Continuate a seguirci… Officina di Idee