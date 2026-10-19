OFFLINE MUSIC: la musica accende il talento dei giovani

OFFLINE MUSIC: la musica accende il talento dei giovani.

La Commissione per le Politiche Giovanili presenta un nuovo progetto aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni, senza distinzioni di cittadinanza. Due serate, un palco e dieci finalisti per valorizzare il talento e riscoprire il piacere di stare insieme. San Marino, 19 ottobre 2026 – La Commissione per le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino presenta OFFLINE MUSIC – Accendi il tuo suono, un'iniziativa dedicata ai giovani appassionati di musica, in programma il 9 e il 13 novembre 2026, presso il locale OPPOSTO di San Marino. Il progetto nasce all'interno di OFFLINE – Connessi dal Vivo, il format promosso dalla Commissione per creare occasioni concrete di aggregazione, socialità e partecipazione giovanile, mettendo al centro le persone e le loro passioni. In un periodo in cui si parla sempre più frequentemente della necessità di ridurre il tempo trascorso davanti agli smartphone e ai social network, la Commissione vuole proporre un approccio concreto: non limitarsi a invitare i giovani a spegnere gli schermi, ma offrire loro qualcosa per cui valga la pena farlo. Da questa riflessione nasce OFFLINE MUSIC, un progetto che sceglie la musica come strumento di incontro, espressione personale e valorizzazione dei talenti. Due serate per dare voce ai giovani Il progetto si articolerà in due appuntamenti, entrambi presso il locale OPPOSTO di San Marino.

Lunedì 9 novembre 2026 – PRESELECTION LIVE Una prima serata dedicata alle esibizioni dei partecipanti e alla selezione dei dieci finalisti che accederanno all'evento conclusivo. Venerdì 13 novembre 2026 – OFFLINE MUSIC LIVE NIGHT La serata finale, durante la quale i dieci artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico e a una giuria, concorrendo per il riconoscimento finale e per il Premio del Pubblico. Il contest è aperto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, senza vincoli di cittadinanza, e si rivolge a cantanti, musicisti, band, rapper e a chiunque desideri condividere la propria passione musicale. Saranno ammessi sia brani inediti sia cover: l'obiettivo non è soltanto individuare un vincitore, ma dare spazio al talento, alla creatività e al coraggio di mettersi in gioco. Non soltanto un contest, ma un'occasione per stare insieme OFFLINE MUSIC vuole essere molto più di una competizione musicale. Entrambe le serate saranno aperte anche a chi non parteciperà al contest, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare musica dal vivo, sostenere i giovani artisti e condividere momenti di convivialità. Per il 9 novembre sarà possibile prenotare un aperitivo/buffet al costo di 10 euro, mentre per il 13 novembre sarà proposto un giro pizza al costo di 15 euro. L'obiettivo è trasformare l'evento in un'occasione di incontro, nella quale il pubblico possa sentirsi parte integrante dell'iniziativa. Il palco è per chi gareggia. La serata è per tutti. «Ai giovani non basta dire che crediamo in loro: dobbiamo dimostrarlo».

La Presidente della Commissione per le Politiche Giovanili, Erica Valentini, dichiara: «Parliamo spesso di quanto sia importante aiutare i giovani a staccarsi dai cellulari, a socializzare e a riscoprire le proprie passioni. Ma credo che il nostro compito sia anche quello di creare concretamente le opportunità perché questo possa accadere. OFFLINE MUSIC nasce proprio da qui: dalla volontà di offrire ai ragazzi un palco, un pubblico e la possibilità di vivere un'esperienza che possa lasciare qualcosa di positivo. Non vogliamo soltanto chiedere ai giovani di partecipare alla vita del Paese. Vogliamo costruire occasioni nelle quali possano sentirsi protagonisti. Ai giovani non basta dire che crediamo in loro: dobbiamo dimostrarlo, dando spazio alle loro idee, alle loro capacità e alle loro passioni. Ci auguriamo che OFFLINE MUSIC possa rappresentare il primo passo di un percorso più ampio, capace di creare nuove opportunità di incontro e partecipazione per le giovani generazioni». Candidature aperte: il prossimo talento potresti essere tu! La Commissione invita tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, sammarinesi e non, che amano la musica a cogliere questa opportunità. Non è necessario essere artisti professionisti o avere già esperienza su grandi palchi: ciò che conta è la voglia di partecipare, esprimersi e condividere la propria passione. La partecipazione al contest è gratuita e le candidature sono aperte.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online: https://forms.gle/L9hHd4EDKjiG3Eyv6 La Commissione invita inoltre la cittadinanza a partecipare alle due serate, sostenendo gli artisti e contribuendo a rendere OFFLINE MUSIC un momento di incontro e condivisione. Tutti gli aggiornamenti relativi all'iniziativa e alle modalità di prenotazione saranno pubblicati sui canali social della Commissione per le Politiche Giovanili. Un progetto che guarda oltre il palco Con OFFLINE MUSIC, la Commissione intende ribadire il proprio impegno nella realizzazione di iniziative capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni, valorizzando le loro passioni e creando spazi di espressione e socialità. Perché investire nei giovani significa anche offrire loro la possibilità di sperimentare, mettersi alla prova, incontrarsi e costruire nuove relazioni. OFFLINE MUSIC – Accendi il tuo suono. Perché alcune passioni meritano di uscire dallo schermo e salire su un palco.

C.s. - Commissione per le Politiche Giovanili Repubblica di San Marino

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