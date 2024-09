Oggi al via la prima edizione del “Festival della Romagnola”

Inizia oggi, venerdì 6 settembre e prosegue sino a domani sabato 7, la prima edizione a San Leo del “Festival della Romagnola”, una gustosa opportunità per conoscere da vicino e assaporare le eccellenze del territorio. Tutto è pronto per celebrare questo evento dedicato ai buongustai e agli amanti dei prodotti locali e tipici a KM 0, dove le protagoniste assolute sono le carni di razza bovina romagnola, portate in tavola dai migliori produttori locali e abbinate ad una serata di intrattenimento musicale. Il centro storico di San Leo si trasforma così in un grande ristorante a cielo aperto, a partire dalle 18, con la 1° edizione del “Festival della Romagnola”, realizzata in collaborazione con ARAER e Coldiretti Rimini. Tutti a tavola per banchettare con le squisite proposte a base di carne romagnola presso lo stand ARAER o nei ristoranti del centro storico. Il menù prevede come antipasto bresaola romagnola e battuta di Vitellone romagnolo Igp; a seguire pasta senatore cappelli con ragù di Romagnola Igp; fiorentina e filetto di Romagnola Igp alla griglia con patate della Valmarecchia. Il tutto abbinato ai vini del Podere Bianchi. Come sempre in queste occasioni, ci sarà il mercatino dei prodotti tipici dedicato alla valorizzazione dei buoni sapori della terra e del territorio. Il centro storico e via Dante prenderanno vita già nel tardo pomeriggio con intrattenimento musicale e tante sorprese per tutti. ARAER e Coldiretti Rimini, associazioni che rappresentano allevatori, coltivatori e produttori del settore agroalimentare, consolidano attraverso questa iniziativa il loro legame con San Leo. Questi i prezzi del menù: Antipasto € 8,00 - Primo € 10,00 - Filetto € 15,00 - Fiorentina € 35,00 al Kg - Contorni € 4,00 - Menù intero € 30,00 Info e prenotazioni - Ufficio Turistico IAT: Tel: +39 0541 926967 e-mail: info@sanleo2000.it WhatsApp 339 5497576

cs Nuova Comunicazione Gruppo Novacom