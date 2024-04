Oggi è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo

Oggi è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo.

Per questo ci fa piacere invitare tutti gli interessati al prossimo incontro della Consulta per l'Inclusione, i Diritti e le Pari Opportunità, convocato per giovedì 4 aprile ore 20.45 alla Casa della Cultura al quale parteciperà anche Rimini Autismo che porterà la sua testimonianza ed il suo impegno. Nella stessa serata sarà presente l'associazione Il Tempo delle Ciliegie, importante realtà del Distretto di Riccione che si impegna ed è un importante punto di riferimento sui disturbi del comportamento alimentare. Seguiranno poi gli altri punti all'ordine del giorno e in particolare: • Aggiornamento gruppo barriere architettoniche • Aggiornamento proposte e attività gruppo Lgbtq+ • Report attività sul tema della Donna e Pari Opportunità • DAT (disposizioni anticipate di trattamento, testamento biologico): proposte in merito • Informativa su Psicologo di Quartiere La Consulta è uno strumento di cui il Comune si è dotato per promuovere la riflessione sui temi dell'inclusione e dei diritti insieme alla cittadinanza, ai volontari, alle attività economiche ed associative così da promuovere incontri, occcasioni di riflessione ed approfondimento e opportunità rivolte a tutta la comunità. L'adesione alla consulta è sempre possibile. Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/news-43/consulta-comunale-per-linclusione-i-diritti-e-le-pari-opportunita/

CS Laura Pontellini Ufficio Cultura, Eventi, Turismo Segreteria del Sindaco Comune di San Giovanni in Marignano

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: